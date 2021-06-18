قصة قصيرة

مس مريم

بقلم : الكاتبة والشاعرة المصرية

سهير حرب

توفيت زوجتى العزيزة وتركت لى صبى صغير فى اول المرحلة الإبتدائية..

وحزنت عليها جداً وذهبت لمدرسة إبنى

وأفهمتهم الوضع وطلبت منهم إحتواء

إبنى ورعايته أكثر ..

وسررت جداً لإهتمام مدرسة الفصل به

وإشادة الجميع بأخلاقها وحنانها…

وفى طريق عودتى..وانا أقود سيارتى تبسمت وقد ذكرنى إسم المدرسة بذكرى

عزيزة على قلبى..فقد كانت لى زميلة تدعى مريم..وكنت أحبها شديد الحب ونحن أطفال صغار بالمرحلة الإبتدائية…

حتى إن حبى لها كان مثار تندر الأسرة

والمدرسة والطلبه..

وفى آخر يوم رأيت فيه مريم قبل إنتقال أبى من البلدة صرحت لها بحبى

وطلبت منها الرد..وأطرقت خجلى..ولم ترد…………..

وعند عودة إبنى من المدرسة هرعت إليه

وأخذته بين أحضانى..وسألته كيف كان يومك..؟؟

أنارت الإبتسامه وجه إبنى وهو يقول لى:

كل المدرسين بيحبونى..حتى مس مريم

لما شافتنى النهاردة حضنتنى وقبلتنى

وقالت لى قول لبابا مس مريم بتقول لك:

وهى كمان…قوى ..وأكتر م الأول..!!

سهير