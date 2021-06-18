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عبير مدين تكتب قاسية القلب
قاسية القلب
بقلم عبير مدين
انتشر مؤخرا شكاوى عدد من الفنانين بسبب تعرضهم للإصابة بأمراض الشيخوخة و تعرضهم للفقر بعد أن وصل وضعهم المادي لمستوى متردي وعدم وجود داعم لهم ، كذلك البعض منهم يرى المجتمع يحسدهم على ارتفاع أجورهم وأنهم صالحين يؤدون حق الدولة في الضرائب مثلهم مثل اي مواطن شريف وأنهم يواجهون موجة الاسعار الجنونية مثل غيرهم!
مع احترامي لكل ممثل قدم شيء محترم وفن جيد لكن
ومع كثرة هذه شكاوى والتي وصل الأمر إلى مطالبة الرئيس بالتدخل لحل مشاكلهم احب اشير إلى عدة نقاط :