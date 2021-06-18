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عبير مدين تكتب قاسية القلب

قاسية القلب

بقلم عبير مدين

انتشر مؤخرا شكاوى عدد من الفنانين بسبب تعرضهم للإصابة بأمراض الشيخوخة و تعرضهم للفقر بعد أن وصل وضعهم المادي لمستوى متردي وعدم وجود داعم لهم ، كذلك البعض منهم يرى المجتمع يحسدهم على ارتفاع أجورهم وأنهم صالحين يؤدون حق الدولة في الضرائب مثلهم مثل اي مواطن شريف وأنهم يواجهون موجة الاسعار الجنونية مثل غيرهم!
مع احترامي لكل ممثل قدم شيء محترم وفن جيد لكن
ومع كثرة هذه شكاوى والتي وصل الأمر إلى مطالبة الرئيس بالتدخل لحل مشاكلهم احب اشير إلى عدة نقاط :

 

 

**عندما دخلتم هذا الوسط كان هناك جيل بل أجيال سبقتكم نال معظم نجومها نفس المصير فهذا الوسط يا سادة له معايير لبقاء الممثل في دائرة الضوء لن اقول الموهبة وحدها لكن معها الحضور و الشكل و ركوب الامواج وحاليا يحدده مقدار ما يكشف فستانك وهذه سنة هذا الوسط وسنة الحياة أجيال تسلم أجيال.

**مساحة دور كبار السن في أي عمل عادة ليست كبيرة وغالبا ليست محورية ويمكن لممثل شاب أو ممثلة القيام بها وسبق لعدد من الفنانين القيام ونال إعجاب الجمهور .
موضوع الأجور يحكمه الزمن نعم هناك فنانين أجورهم فلكية لكن القيمة الشرائية للجنية مع طبيعة كل عصر و متطلباته والتزاماته تجعل الموضوع متقارب ومتناسب .
**على المغامر بدخول هذا الوسط الاتعاظ بغيره والا تغره الاضواء و ينتبه للغد فلا يسرف في الترفيه ليتصدر تريند بشراء سيارة مطلية بالذهب ولا حقيبة بآلاف الجنيهات وحذاء بمئات اليورو كل هذا مصيره سلة المهملات .

** وأحب أن ألفت نظركم إلي أن الألف غيركم من الذين عاشوا طوال عمرهم على الكفاف ولم تسلط الأضواء عليهم يوما ولم يتصدروا أغلفة صحف والمجلات يعانون من نفس المصير بعد أن وهنت صحتهم يبحثون عن واسطة ليحصلوا على معاش تكافل وكرامة وليته يحفظ لهم كرامتهم وينتظرون دورهم في طابور العلاج على نفقة الدولة .
قد يتهمني البعض اني قاسية القلب وكيف لا اتعاطف معهم؟ لكني أقول عندما أتحدث العقل انحي العاطفة جانبا على نقابة المهن التمثيلية العمل على إنشاء دار رعاية متكاملة لكبار الفنانين يساهم في إنشائها كل من حصل على تصريح

مزاولة المهنة وفتح باب التبرع للهواة فإن دار الزمن وضاق بهم الحال كان لهم مكان بها وإن كانوا في غنى عنها كانت لهم صدقة ينتفعون بأجرها .
كذلك يمكن تقديم عمل سينمائي يضم عدد من هؤلاء يصور مشاكل كبار السن في كافة الطبقات الاجتماعية والعمل على حلها وهذا نوع من المساهمة في رفع روحهم المعنوية والمادية لو أمكن ،

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