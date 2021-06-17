حوادثعاجل

مصرع وإصابة  3  في حادث تصادم بالقليوبية

مصرع وإصابة  3  في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين أخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة تويوتا عند عزبة الباشا طريق قرية نامول، بمركز طوخ، بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة تويوتا عند عزبة الباشا طريق قرية نامول، التابعة لمدنية طوخ.

أسفر الحادث عن مصرع شخص مقيم بقرية كفر سعد ببنها، وإصابة شخصين أخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق

Post Views: 127
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of مصطفى الخزاعي يكتب بعينيك

مصطفى الخزاعي يكتب بعينيك

منذ 3 ساعات
Photo of الشاعر جواد الشلال يكتب خارج النصّ

الشاعر جواد الشلال يكتب خارج النصّ

منذ 3 ساعات
Photo of مجلس إدارة جمهورية شبين يدعم الفريق الأول ويعد بمكافأت كبيرة

مجلس إدارة جمهورية شبين يدعم الفريق الأول ويعد بمكافأت كبيرة

منذ 5 ساعات
Photo of محافظ بورسعيد ولجنة التنمية المحلية خلال جولة تفقدية بمشروع الإسكان التعاوني بنطاق حى المناخ

محافظ بورسعيد ولجنة التنمية المحلية خلال جولة تفقدية بمشروع الإسكان التعاوني بنطاق حى المناخ

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!