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محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.43% للنظامي و43.12% للمنازل

محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.43% للنظامي و43.12% للمنازل

كتبت امينه ربيع عبد الله

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف”صباح اليوم” نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة بنجاح 76.43 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة ، حضر منهم 41720 طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866طالبا

حيث توجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ،وفي الحياة العملية ، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

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