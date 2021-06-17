اطفال الميكروبا ص ظاهرة خطيرة تهدد المواطن السويفى والمرورمرفوع من الخدمة
بنى سويف /احمدعيد ورشان
فى مواقف الميكروبا ص اطفا ل صغارلم يتجاوز عمرهم الثا لثة والرابعة عشره ينادون على الركا ب فى اغلب مراكز ومدن بنى سويف وعند ما تكتمل مقا عد السيا رات وتنطلق عجلاتها كا لريا ح وتلهم الاسفلت وفجاة تجد طفلا لاتراة من بين سيقا ن الركا ب يطلب الاجرة وهو صبى السائق وفى صورة بهلوانية يقفز من با ب السيا رة اثناء السير لتنزل الركا ب وتحميل عدد اخر يمسك البا ب وهو مفتوح لمنعة من الاغلاق ويخرج نصف جسدة الضئيل خارج السيارة ليتمكن من اصطياد الزبائن من الطريق اثناء السير وكثيرا مايتشاجر مع الركا ب على الاجرة وهو على هذة الحالة طوا ل اليوم ظاهرة عمل الاطفال تبا عين او صبية للسائقين على الميكروبا ص انتشرت بصورة
مخيفة فى ظروف عمل سيئة وخطرة ويستنشقون فيها ادخنة السيا رات ويكون عرضة للاهانات من السائقين ويدخنون البانجو ويشربون الادوية المخدرة وينا مون على الرصيف ثم يصبحون سائقين على الطريق دون خبرة او دراية بفنون القيا دة وظاهرة اطفا ل الميكروبا ص تبحث عن حل من اجل ابنائنا الذين هم فلذة اكبا دنا ومن اجل سلامة الركاب كا ن لنا جولة لكشف خبا يا عا لم الاطفا ل المخصصين للسيارات الاجرة والميكروباص ففى احد مواقف الميكروبا صالتقينا طفلاصغيرا لم يتجاوز عمرة الثا لثة عشر يدخن سيجارة ويقوم بغسل احدى السيا رات اسمة مرسى وشهرتة بلية يقول اعمل فى هذة المهنة منذ عا مين واقوم بغسل الميكروبا ص واعمل صبى سائق واقوم بتحصيل الاجرة من الركا بفهذا عمل سهل لايحتا ج الى مجهود سوى المنا داة على الركا ب وتحصيل الاجرة وهذا يا تى بالممارسة واستطعت ان اقود السيارة بعد متابعتى ورؤيتى للاسطى السائق واصبحت سائقا بريمو وفى احيا ن كثيرة يطلب منى الاسطى عمل مشوار عند ما يكون مرهقا اوليس لة مزاج
للعمل ويواصل بلية حد يثة ان قيا دة السيارة عملية سهلة ومريحة ولاتتطلب سوى رغبة الشخص فى التعلم واعصا ب قوية للتحكم فى عجلة القيا دة وعن خطورة الطريق وكثرة الحوادث قا ل هذا امر طبيعى وان عربا ت النقل المقطورة هى البعبع الذى نخا ف منة لان لطشة بسيطة من المقطورة تؤدى الى كا رثة وفى موقف اخر لسيا رات الميكروبا ص الاجرة وسيا رات النقل التى تعمل اجرة وهى مرخصة نقل
وموضوع صندوق خشبى عليها كان القاء مع طفل اخر سا لناة عن قصتة قا ل اسمى شعبا ن وشهرتة حمكشة هربت من البيت بسبب قسوة والدى وخرجت من المدرسة لاعمل واساعد فى مصروف البيت حتى يستطيع تربية اخواتى الاخرين هكذا بدا شعبا ن حديثة واضا ف اعمل سائقا واغسل السيا رات وانادى على الركا ب واقوم بتحصيل الاجرةمنهم واحيا نا اقوم بقيادة الميكروبا ص والسيارات الاجرة المرخصة لنقل
البضائع والماشية ويوضع عليها صند وق خشبى من الخلف ونقوم با لعمل على انها اجرة واقوم بقيادة السيارة امام اعين رجا ل المروروتحدثنا مع زميلة فقا ل اننى فضلت ان اكون صبى سائق ورفضت ان اتعلم مهنة العمل فى الورشة خوفا من ان يضربنى الاسطى بمفك او مفتاحومع ذلك
انزلقت قدمى من السيارة اثناء سيرها على الطريق ولكن ربنا سترها وحدثت لى اصا با ت بسيطة حتى تعلمت قيادة الميكروبا ص ولكن ما ذا يقول سائقوالميكروبا صعن عمل الاطفا ل تباعين عفا نى ابو زيد سائق ميكروبا ص يقول لا افضل ان يعمل معى صبى لاننى ببساطة ليس لدى استعداد لتحمل شقاوة ومشاكل الاطفا لالمتكررة فمن الممكن ان يسرق الركا ب ومن
الممكن ان يتعرض لسقوط من باب السيارة اثناء سيرها كما يمكن ان يقود السيارة فى غفلة من السائق وتقع الكارثة واتحمل عواقبها وحدى فرغم ذلك من المخاطر الاان يوجد سائقين لايستغنون عن التباع من اجل ابسط الامور غسيل السيارة اها لى بنى سويف يناشد ون المسئولين سرعة التدخل من اجل سلامة ارواح الركاب .