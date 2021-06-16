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وفاة عميد كلية تربية جامعة طنطا بأزمة قلبية

وفاة عميد كلية تربية جامعة طنطا بأزمة قلبية

شهدت كلية التربية بجامعة طنطا مساء امس الثلاثاء، اصابة الدكتور عبد الحميد المنشاوى عميد الكلية بأزمة قلبية مفاجئة تم نقلة على أثرها الى مستشفى جامعة طنطا لتلقى العلاج، الا أنة توفى فى الطريق قبل الوصول الى المستشفى.

على جانب أخر تقدم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التعازي والمواساة في وفاة الدكتور ‏عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية.

ومن المقرر أن يتم دفن عميد الفقيد غدًا بعد صلاة الظهر أمام مسجد الصعيدي، مقابر الصعيدي بسمنود التابعة لمحافظة الغربية

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