محافظ قنا يتفقد قصر البرنس يوسف كمال بنجع حمادي
قنا : اسامه عبدالعاطي
أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي ، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا و الدكتورة سحر عبدالفتاح المشرف العام على المجموعة المعمارية للقصر ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة
أشار الداودي خلال زيارته إلي ان القصر يعد طرازًا معماريًا فريدًا في تصميماته وطريقة مبانيه ،لافتا إلى أن هناك جهود مبذوله لوضعه علي الخريطة السياحية للمحافظة والاستفادة منه لكونه مزارا سياحيا وأثريا ، مطالبا مسئولي الآثار بعمل الدعاية اللازمة للأثر والتعريف بقيمتة التاريخية وورفع وعي المواطنين بأهمية القصر وتاريخه ، مؤكدا أن القصر يعد تحفة معمارية من طراز أصيل وهو من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمركز نجع حمادي.
يذكر أن القصر أسسه الأمير يوسف كمال بن الأمير أحمد كمال أحد أفراد الأسرة العلوية التي حكمت مصر من عام 1805- 1952 وتم تسجيله ضمن الآثار الإسلامية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1988 ، وان القصر يشتمل على مبنى السلاملك والسبيل وقاعة طعام و مطبخ و ضريح الشيخ عمران وواجهات مزخرفة على هيئة أشرطة متعاقبة باللونين الأسود , تصيمم القصر مزيج بين الطرازين الأوروبي والإسلامي..