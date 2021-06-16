محافظ بني سويف يبحث مع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية مستجدات أعمال البنية التحتيتة بالمناطق الصناعية
متابعه امينه ربيع عبد الله
التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف”بمكتبه”وفداً من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ للمشروعات الصناعية والتعدينية،والذي ضم المهندس محمد محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية،المهندس جمال محمد غانم رئيس قطاع المشروعات الصناعية ،المهندس أحمد إبراهيم رئيس قطاع الشؤون الفنية بالجهاز،وبحضور مسؤولى الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة “الأستاذة سلمى فتحي مدير منطقة 1/31 ،الأستاذ رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، والأستاذة دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضى الصناعية