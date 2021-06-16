محافظ بني سويف يبحث مع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية مستجدات أعمال البنية التحتيتة بالمناطق الصناعية

متابعه امينه ربيع عبد الله

التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف”بمكتبه”وفداً من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ للمشروعات الصناعية والتعدينية،والذي ضم المهندس محمد محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية،المهندس جمال محمد غانم رئيس قطاع المشروعات الصناعية ،المهندس أحمد إبراهيم رئيس قطاع الشؤون الفنية بالجهاز،وبحضور مسؤولى الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة “الأستاذة سلمى فتحي مدير منطقة 1/31 ،الأستاذ رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، والأستاذة دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضى الصناعية

وخلال اللقاءناقش المحافظ آليات التعاون مع الجهازالتنفيذي بشأن استكمال ترفيق منطقة كوم أبوراضى الصناعية ،خاصة في مجال الصرف الصناعي ، وذلك بعد توفير الاعتمادات المطلوبة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة للبدء في تلك الأعمال والتي تشمل إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي و نهو شبكة الصرف العام وعمل الخزان الأرضى، وذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين المحافظة والجهاز،فضلا عن مناقشة سبل الدفع بباقى مشروعات البنية التحتية وإنهاء إجراءات تسليمها وغيرها من التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروعات لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها

وأكد محافظ بني سويف على أهمية الاستفادة من تلك الاعتمادات التي وفرتها هيئة التنمية الصناعية لتعزيز وتدعيم البنية التحتية والمرافق الأساسية للمناطق الصناعية،مع التركيز على نهو مشروعات الصرف الصناعي وأن تكون لها الأولوية،وذلك للدفع بقطاع الاستثمار والصناعة وتهيئة المناخ اللازم للنهوض به، باعتباره قاطرة تقدم الاقتصاد المصري الذي يوفر العديد من فرص العمل ودعم الصادرات،وذلك من خلال تدعيم البنية التحتية المناطق الصناعية وتوفير عناصر الجذب الاستثماري بها، بما يحقق أهداف المستثمرين والحكومة