سهير حرب تكتب وتركتنى

للشاعرة :سهير حرب

وتركتنى..

وأفْلَت يدك من يدى الممتدة إليك بالحب..

أفلتنى..وتركتنى أهِوى وأتخبط فى أعماق الجب..

لم تُحرك الشفقة قلبك…

ولم يشفع لىَّ أكبر حب..

كنت أحبك..أحبك..ولم يَتَسَنَ لىَّ الوقت لأعلم

هل ماتحمله لى شفقةً أم حب؟؟؟؟

ماذا كان شعور أخوة يوسف حين ألقوا أخاهم

وحيداً بظلام الجُب!!!!

ماذاكان شعور الذئب الذى درج على الإفتراس وهم يتهمونه ظلماً على طبعه

المتأصل وخلوه من الحب؟

كنت عمرى وحياتى كلها…

نفضت يدك منى وكأنها..

وصمة عار لابد من محوها..

كنت شمسى ومدارى..

ليلى الحنون وإشراق نهارى

خاصمت الناس جميعهم..

وكنت أنت تراتيلى.. ومذهبى وأناشيدى..

دون أن تطرف لك عين وقتها..

تركت يدى من يدك ، عنيتها

نعم عنيتها وقصدتها..

وتحطمت لقطع صغيرة….

وأشلاء متناثرة وأولهاقلبى….

وظلت عيناى شاخصة لأعلى..تركتها..

ترقب عيناك وهى تشهد مصرع حبى..

لا يهم كثيراً..

لم تذرف دمعة واحدة..

لم تشهق شهقة ينخلع لها فؤادك

خوفاً وندماً..

ليتك فعلتها..

وتركتنى ومشيت..

خلفك ما إلتفت..

ألمى ما إهتممت..

وتقوقعت..

وتكومت على بعضى ممزقة الوجدان والأشلاء..

وحيدة منبوذة..

بعيداً هناك فى أغوار الجب…!!!

سهير