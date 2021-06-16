سقوط ربة منزل بحوزتها 30 كيس هيروين بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل على ماهر، والمستشار خالد على إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات، فى القضية رقم 4102 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 393 لسنة 2021 كلى شمال بنها، والمتهم فيها “رانيا د س أ”، 28 سنة، ربة منزل، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه عمام أسند إليها من الإتجار بالمواد المخدرة.

ووردت معلومات لرجال الأمن بالقليوبية، بقيام ربة منزل، بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى إلى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وأمر على الفور بتشكيل حملة أمنية من رجال المباحث بالتنسيق مع مباحث المخدرات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهمة بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتها 37 كيس بودر المخدر، وسلاح نارى “فرد خرطوش”، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، وهاتفان محمول للتواصل مع عملائها، ومبلغ مالى حصيلة تجارتها الآثمة