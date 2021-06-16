رئيس الوزراء يلتقي جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ
متابعة : اسامه عبدالعاطي
مدبولي: ملفات البيئة لم تعد ترفاً ومصر أخذتها بمنتهي الجدية
كيري يثني على الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتعزيز قضايا تغير المناخ
المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ يشكر الرئيس السيسي علي ما لمسه خلال الزيارة من التزام مصري واضح بقضايا البيئة وتغير المناخ
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ. وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، والسفير محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.