محافظ أسوان يعتمد التقسيم الإداري الجديد لـ10 مدن و39 قرية.
متابعة : اسامه عبدالعاطي
محافظ أسوان، التقسيم الإداري الجديد، والذى عرضه المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.
وأكد عطية، أنه لأول مرة تم الإنتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإدارى، لكافة المستويات الإدارية بواقع 10 مدن و 39 وحدة محلية قروية أم و 115 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة، والتى تم توقيعها على خرائط ولوحات تمت من خلال أعمال الرصد الميدانى من قبل المختصين بالإدارة العامة للتخطيط بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
وأشار محافظ أسوان، إلى أن التقسيم الإدارى الجديد سيحد من أي تضارب في البيانات مستقبلاً حيث تبين من الرصد الميدانى وجود بيانات سابقة، غير صحيحة لعدد ومسميات و مواقع لكافة المستويات الإدارية داخل المحافظة وخاصة في القرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.
وكشف اللواء أشرف عطية، عن أن التقسيم الإدارى الجديد سيساهم في الإسراع لإعداد واعتماد الأحوزة العمرانية، لكافة التقسيمات الإدارية حتى مستوى النجع والكفر، وهو الذى سيضع المناطق المحرومة في بؤرة إهتمام الدولة والحكومة وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده مختلف محافظات الجمهورية من نقلة نوعية حقيقة وملموسة على مدار الـ 7 سنوات الماضية بمشروعات ضخمة تحت مظلة المبادرات الوطنية المتنوعة التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من أبرزها حياة كريمة والتطوير الشامل للريف المصرى.
بجانب منظومة التأمين الصحى الشامل وغيرها من المبادرات التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة ومستوى الخدمات المقدمة لهم.