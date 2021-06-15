أخبار مصرعاجل

خبير مائى يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: “عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين”

خبير مائى يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: “عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين”

اكد  الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية، آخر تطورات أزمة سد النهضة، قائلًا: “التخزين الثاني لسد النهضة يبدأ بعد أسبوعين من الآن، ورغم أنه ضعيف إلا أنه مرفوض تمامًا بدون حدوث أي توافق حول قواعد وتشغيل سد النهضة”.

وتابع “شراقي”، خلال تصريحات إعلامية لفضائية “الحدث اليوم”، مساء الإثنين، ان إثيوبيا تريد إعادة توزيع حصص نهر النيل من جديد، بين دول حوض نهر النيل، معقبًا: “عايزة تدخلنا متاهات جديدة تاخد 10 سنين مفاوضات”

ولفت إلى أن إثيوبيا تماطل من أجل إضاعة الوقت لفرض الأمر الواقع في مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أن حكومة أبى احمد ضعيفة للغاية، وتستغل أزمة سد النهضة لكي تغطي على مشاكلها في الداخل.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تفرض حصارًا قويًا جدًا على إثيوبيا، ومن المتوقع أن تصدر جامعة الدول العربية بيانًا قويًا لدعم مصر والسودان في ازمة سد النهضة”.

Post Views: 42
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of تعرف على موعد إعدام ل 12 متهم اخواني

تعرف على موعد إعدام ل 12 متهم اخواني

منذ 9 ساعات
Photo of دعم منظومة النظافة بمعدات قيمتها ١٥ مليون و٦٢٣ الف جنية بالشرقية

دعم منظومة النظافة بمعدات قيمتها ١٥ مليون و٦٢٣ الف جنية بالشرقية

منذ 9 ساعات
Photo of فى اليوم العالمى للتبرع بالدم :محافظ الشرقية يتبرع بدمه

فى اليوم العالمى للتبرع بالدم :محافظ الشرقية يتبرع بدمه

منذ 10 ساعات
Photo of الشرقية تقترب من الانتهاء من أعمال توريد القمح

الشرقية تقترب من الانتهاء من أعمال توريد القمح

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!