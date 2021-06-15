خبير مائى يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: “عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين”

اكد الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية، آخر تطورات أزمة سد النهضة، قائلًا: “التخزين الثاني لسد النهضة يبدأ بعد أسبوعين من الآن، ورغم أنه ضعيف إلا أنه مرفوض تمامًا بدون حدوث أي توافق حول قواعد وتشغيل سد النهضة”.

وتابع “شراقي”، خلال تصريحات إعلامية لفضائية “الحدث اليوم”، مساء الإثنين، ان إثيوبيا تريد إعادة توزيع حصص نهر النيل من جديد، بين دول حوض نهر النيل، معقبًا: “عايزة تدخلنا متاهات جديدة تاخد 10 سنين مفاوضات”

ولفت إلى أن إثيوبيا تماطل من أجل إضاعة الوقت لفرض الأمر الواقع في مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أن حكومة أبى احمد ضعيفة للغاية، وتستغل أزمة سد النهضة لكي تغطي على مشاكلها في الداخل.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تفرض حصارًا قويًا جدًا على إثيوبيا، ومن المتوقع أن تصدر جامعة الدول العربية بيانًا قويًا لدعم مصر والسودان في ازمة سد النهضة”.