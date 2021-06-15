بالصور سياره الصرف الصحي تفرغ حمولتها بمصرف بقريه طنسا بمدينه ناصر شمال بنى سويف
بنى سويف احمدعيدورشان
تسود حاله من السخط والغضب الشديد بين أهالى قرية طنسا الملق مركز ناصر شمال بنى سويف مما يحدث حيث تقوم سائقين عربات الكسح بتفريغ حمولتها داخل المصرف مما يسبب الضرر والاصابه بالأمراض الفتاكه وخاصه مرض الفشل الكلوي وامراض الكبد والسرطان والفيروسات التى تنفق عليها الدوله المليارات من اجل القضاء على هذا المرض و حتي يصل إلى كل مريض مجانا وها هنا الكارثة والطامة الكبرى تواجد الأثر نفسة وهو القاء مخلفات الصرف الصحي في المياة العذبة التي يشرب منها الاهالى ويروى بها الاراضى الزراعيه والحيوان والكل يصاب بنفس الداء فشل كلوي وخلافه من الأمراض
كيف نعالج الآلاف من فيروس C والفشل الكلوي ومازال هناك تعمد واضح وتعنت تجاة إيذاء المواطنين هل يرضي احدا هذا العمل الإجرامي في حق كل مواطن من حقة ان يعيش حياة ادامية خالية من الأمراض والتلوث لقد اجتمعت كثيرا وناقشنا كثيرا هذا الوضع الذي لا يرضي أحد لإيجاد الحل اين الحلول واين الرقابة لمحاسبة كل من يسعي بأضرار المواطن وإفساد الحياة عليهم ونظرا لمرور الوقت والسنين وكل يوم يمر يولد الكثير من الاولاد ومع مرور السنين نرى الاولاد صاعدة ونريدها ان تعيش في بيئة نظيفة خالية من الأمراض والتلوث ونحن نعلم أن هذه المخالفات يفعلها السائق بدون علم رئيس المدينه والذى شهد له الكثير من اهالى المدن التى عمل بها بالكفائه وحبه وإخلاصه فى العمل التايم المصريه تدق ناقوس الخطر ونناشد المسئولين سرعه التدخل وضبط السائق ومحاسبته على هذه الجريمه البشعه فى حق المواطن السويفى فهل يتدخل المسئولين للقضاء على هذه الجريمه البشعه فى حق المواطن السويفى فهل يستجيب المسئولين