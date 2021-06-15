إستغاثة إلى محافظ البنك المركزى

نستغيث ونستنجد من كل من

السيد الفاضل الاستاذ مدير عام فرع بنك ناصر الاجتماعي ببنها بمحافظة القليوبية

نستغيث ونستنجد من السيد الفاضل الاستاذ نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب باالقاهرة

نستغيث ونستنجد من السيد الفاضل الاستاذ رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي باالقاهرة

نستغيث ونستنجد من السيدة الفاضلة الاستاذة الدكتورة رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي

نستغيث ونستنجد من السادة الاساتذة الافاضل مسؤولين وزارة التضامن الاجتماعي والتابع لسيادتهم بنك ناصر الاجتماعي

نستغيث ونستنجد بفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

هذه من وثيقة عقد زواج ابنتي المطلوب صرف قرض منحة الزواج لابنتي من فرع بنك ناصر الاجتماعي ببنها باالقليوب تقدمنا بشكوي رقم 3769870 بتاريخ 11/4/2021 عبر البوابة الرسمية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء نشكو من السيد الفاضل الاستاذ مدير عام فرع بنك ناصر الاجتماعي ببنها بمحافظة القليوبية ومن السيد الفاضل الاستاذ نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب باالقاهرة ومن السيد الفاضل الاستاذ رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي باالقاهرة ومن السيدة الفاضلة الاستاذة الدكتورة رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي ومن السادة الافاضل الاساتذة مسؤولين وزارة التضامن الاجتماعي التابع لهم بنك ناصر الاجتماعي ولم يتم التواصل معنا لازالة اسباب الشكوي

‬‏: تواصلنا مع المشكو في حقهم مرارا وتكرارا منذ شهر ابريل 2021 الماضي بشأن طلبات التماس مقدمة للمشكو في حقهم بشأن طلب صرف قرض منحة الزواج لابنتي من فرع بنك ناصر الاجتماعي ببنها باالقليوبية بموجب وثيقة عقد زواج ابنتي ورفضوا نهائيا لصرف قرض منحة الزواج لابنتي نظرا لكوني انني اعمل با احدي شركات القطاع الخاص مع العلم باانني معين با احدي شركات القطاع الخاص ومؤمن عليا وافادو ايضا باانة يتم الموافقة علي صرف قرض منحة الزواج للعاملين باالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال واصحاب المعاشات فقط هذا علي حد قول المشكو في حقهم لنا فا انا اعمل با احدي شركات القطاع الخاص فاانني اجيب وظيفة حكومية منين لي للمشكو في حقهم لكي يتم الموافقة علي صرف قرض منحة الزواج لابنتي

وتقدمنا بشكاوي للسيد الفاضل الاستاذ نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب وللسادة الافاضل مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي التابع بنك ناصر الاجتماعي وللسيدة الفاضلة الاستاذة الدكتورة رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي ولم يتم التواصل معنا ولم يتم بحث شكوانا المقدمة للمشكو في حقهم حتي يتسنني حل المشكلة وحتي يتسني صرف قرض منحة الزواج لابنتي بموجب وثيقة عقد الزواج لابنتي من فرع بنك ناصر الاجتماعي ببنها باالقليوبية

سامة صبحي فران محمد ابراهيم

عضو بحزب الوفد بطوخ بمحافظة القليوبية