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وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتابعان مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتابعان مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم أعمال مشروع الذين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام ضمن الزيارة التي يقوم بها الوزير للمحافظة .

شارك في تفقد المشروع عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم الدكتور هشام الهلباوي المشرف العام علي برنامج تطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وعدد من قيادات المحافظة .

واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ الي شرح حول مستجدات تنفيذ مشروع تبطين النوع بالقرية ونسب التنفيذ والأطوال والتكلفة .

حيث طالب اللواء محمود شعراوي بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لعملية التنفيذ .

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتحقيق عدد كبير من المكاسب والعوائد للدولة والمواطنين .

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