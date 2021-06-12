وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتابعان مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام
تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم أعمال مشروع الذين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام ضمن الزيارة التي يقوم بها الوزير للمحافظة .
شارك في تفقد المشروع عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم الدكتور هشام الهلباوي المشرف العام علي برنامج تطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وعدد من قيادات المحافظة .
واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ الي شرح حول مستجدات تنفيذ مشروع تبطين النوع بالقرية ونسب التنفيذ والأطوال والتكلفة .