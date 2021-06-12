مدير اعلام القليوبية:المواقع الاليكترونية ذات طابع دولى وتتجاوز الرقابة وتتسم بالاستقلالية
اكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات على ان المواقع الإلكترونية وتقنيات الانترنت التفاعلية بداية الانطلاق لمفهوم الإعلام البديل مقارنة بالإعلام التقليدي الممثل في الصحف والإذاعة والتليفزيون، ففى السنوات العشر الماضية التي تمكنت فيها مواقع التواصل الاجتماعي من سحب البساط من تحت أقدام وسائل الإعلام التقليدية إلى الدرجة التي استطاعت فيها تلك الصفحات مثل فيس بوك وتويتر إشعال ثورات وتغيير أنظمة حكم بمنطقة الشرق الأوسط، جعلت مصطلح الإعلام البديل مصطلحا عاما وشائعا ليس في الأوساط الأكاديمية فحسب، وإنما في الأوساط الشعبية أيضا.واشار عرفة خلال الندوة التثقيفية التى نظمها صالون بنها الثقافى برئاسة الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم الاسبق بمقر نقابة المعلمين بالقليوبية حول الاعلام والثقافة وتنمية الوعى المجتمعى الى ان الإعلام البديل يعتبر ذات طابع دولي يتخطى الحدود، ويتسم بسرعة تغطية الأحداث ونقل الأخبار وكذلك سهولة التصفح والحصول على المعلومة والبحث عنها، وهو إعلام مفتوح وحر إلى حدٍ كبير ويتسم بالاستقلالية ويتجاوز الرقابة ومضاد لها ويعمل من أجل إنهاء عصور القمع والاستبداد السياسي.وأوضح الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم الاسبق، أنه إذا نظرنا إلى الثقافة باعتبارها التنمية الشاملة، فحان الوقت لبناء نموذج جديد متماسك من وعى الإنسان المصرى، وفى ضوء المفهوم العام للتنمية الثقافية، يبرز دور الإعلام في تحقيق الثقافة للوصول إلى الجماهير المستهدفة.وتحدث اللواء عبد الرحمن راشد أمين عام حزب الحرية المصرى بالقليوبية، عن رؤية مصر 2030 والتى تهتم ببناء الإنسان المصري، وتعزيز دور الاعلام في صناعة الوعى حيث ينقسم الوعى إلى وعى فردى ووعى مجتمعى يعتمد على المعرفة وسلوكيات المجتمع، بمعنى أن الوعى الفردى يشكل الوعى المجتمعى ليصبح المجتمع أكثر نضجاً وإنتاجاً، وكثيراً من الشعوب استطاعت أن تتقدم بعد استطاعتها تحويل الوعى الفردى لمثقفيها إلى وعى مجتمعى قاد تلك المجتمعات.وفى نهاية الندوة اكد مختار شاهين نقيب المعلمين بالقليوبية ان النقابة تفتح ابوابها لكل الفعاليات الوطنية التى تخدم قضايا
المصريين.