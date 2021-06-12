مدير اعلام القليوبية:المواقع الاليكترونية ذات طابع دولى وتتجاوز الرقابة وتتسم بالاستقلالية

اكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات على ان المواقع الإلكترونية وتقنيات الانترنت التفاعلية بداية الانطلاق لمفهوم الإعلام البديل مقارنة بالإعلام التقليدي الممثل في الصحف والإذاعة والتليفزيون، ففى السنوات العشر الماضية التي تمكنت فيها مواقع التواصل الاجتماعي من سحب البساط من تحت أقدام وسائل الإعلام التقليدية إلى الدرجة التي استطاعت فيها تلك الصفحات مثل فيس بوك وتويتر إشعال ثورات وتغيير أنظمة حكم بمنطقة الشرق الأوسط، جعلت مصطلح الإعلام البديل مصطلحا عاما وشائعا ليس في الأوساط الأكاديمية فحسب، وإنما في الأوساط الشعبية أيضا.واشار عرفة خلال الندوة التثقيفية التى نظمها صالون بنها الثقافى برئاسة الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم الاسبق بمقر نقابة المعلمين بالقليوبية حول الاعلام والثقافة وتنمية الوعى المجتمعى الى ان الإعلام البديل يعتبر ذات طابع دولي يتخطى الحدود، ويتسم بسرعة تغطية الأحداث ونقل الأخبار وكذلك سهولة التصفح والحصول على المعلومة والبحث عنها، وهو إعلام مفتوح وحر إلى حدٍ كبير ويتسم بالاستقلالية ويتجاوز الرقابة ومضاد لها ويعمل من أجل إنهاء عصور القمع والاستبداد السياسي.وأوضح الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم الاسبق، أنه إذا نظرنا إلى الثقافة باعتبارها التنمية الشاملة، فحان الوقت لبناء نموذج جديد متماسك من وعى الإنسان المصرى، وفى ضوء المفهوم العام للتنمية الثقافية، يبرز دور الإعلام في تحقيق الثقافة للوصول إلى الجماهير المستهدفة.وتحدث اللواء عبد الرحمن راشد أمين عام حزب الحرية المصرى بالقليوبية، عن رؤية مصر 2030 والتى تهتم ببناء الإنسان المصري، وتعزيز دور الاعلام في صناعة الوعى حيث ينقسم الوعى إلى وعى فردى ووعى مجتمعى يعتمد على المعرفة وسلوكيات المجتمع، بمعنى أن الوعى الفردى يشكل الوعى المجتمعى ليصبح المجتمع أكثر نضجاً وإنتاجاً، وكثيراً من الشعوب استطاعت أن تتقدم بعد استطاعتها تحويل الوعى الفردى لمثقفيها إلى وعى مجتمعى قاد تلك المجتمعات.وفى نهاية الندوة اكد مختار شاهين نقيب المعلمين بالقليوبية ان النقابة تفتح ابوابها لكل الفعاليات الوطنية التى تخدم قضايا

المصريين.