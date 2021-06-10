محافظ القليوبيه يتابع أعمال تطوير محيط قصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية مساء أمس الأربعاء بجولة ميدانيه لمتابعه أعمال التطوير التي تتم في قصر محمد علي، حيث بدأ بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد علي بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما التقى المحافظ بمهندسي الموقع، وطالب بدفع الأعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعًا قوميًا هامًا سيضع القليوبية على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد على أمام الزائرين.

كما تفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق ، مع ترميم سور قصر محمد علي من أمام معهد التعاون الزراعي.

ووجه المحافظ باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطنين .