محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها

في إطار مخطط تطوير وتجميل مدينة بنها تابع عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها

وقد شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، ومن الجدير بالذكر أنه تم البدء في أعمال التخطيط والتجميل لعدد أربعة ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها وهي وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب حيث تم مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.