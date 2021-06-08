شكر وتقدير لمدير مباحث القليوبية ورئيس مباحث اول شبر الخيمة ولا شكر للبيه المأمور

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

في تمام الساعة الثانية صباح اليوم واثناء قيام منه ايمن درويش الطالبة بكلية الطب جامعة بنها وشقيقها الطالب بالهندسة بمذاكرة المحاضرات استعدادا لإمتحانات نهاية العام فوجئا بطرق ابواب الشقة الكائنة بالفرنواني التابعة لقسم لقسم اول شبرا الخيمة بطريقة غير ادمية تخالف تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باهمية التعامل مع المواطنين طبقا للقانون وحقوق الانسان للحفاظ علي كرامة المواطن وفقا لدستور جمهورية مصر العربية .

اصاب الطالبين حالة من الهلع والفزع بعد ان اخبرهما الضابط الطارق للباب ان البيه مأمور اول شبرا الخيمة كلفه بإحضار والد الطالبين للضرورة ..المصيبة ان الضابط المكلف من البيه المأمور اخذ بطاقة الطالب و اصر ان يصطحبه معه الي ديوان القسم حتي يحضر والده وذلك بالمخالفة للقانون وتعليمات معالي الوزير .

لحظات وحضر الوالد وطلب من الضابط الإنصراف وانه سيذهب الي البيه المأمور بسيارته و بالفعل استجاب الضابط المكلف من المأمور وانصرف بكل هدوء بمستوي راقي من الاخلاق وحسن المعاملة .

المفأجاة ان المأمور اخبر والد الطالبين [ان هناك عدة احكام قضائية قي قضايا أيصالات امانة ..كان لا يعلم عنها الوالد اي شئ وانها غير مدرجة علي الحاسب الالي لوزارة الداخلية ولم يعلنه احد بجلسات التقاضي.

وتحفظ البيه المأمور علي الوالد حتي يتم عرضه علي النيابة لعمل معارضات فيها .

وصعدت الي ديوان قسم اول شبر الخيمة وتقابلت مع البيه المأمور وقلت له ان القضايا المشار اليها هي ناتج تعاملت تجارية بين الوالد وبين اصحاب الحقوق المدنية فيها وانها محل خلاف قانوني لم ينته بعد . واوضحت للمأمور ان المختص بتنفيذ الاحكام إدارة تخضع للمباحث فضلا ان الاحكام المقصودة صادرة من ايام في 2021 ولا يعلم عنها الوالد شئ .هنا تضخمت عروق رقبة المامور وقال لي بالحرف الواحد انا اللي جبته وانا لا انتظر ان يتهمني احد بالتقاعس او الاهمال او التقصير في تنفيذ الاحكام وانا المسئول عما حدث ..

والأكثر من ذلك ان السيد المأمور هدد انه سوف يفحص الوالد وانه سيبحث عن قضايا اخري للوالد خارج نطاق القسم وكشف عن اشياء اخري تؤكد ان المأمور يأخذ الامر علي انه عداء شخصي مع الوالد وان هناك امر غريب يحدث تحت عباءة تعنت المأمور و محاولته ابقاء الوالد في ديوان القسم لأكبر فترة ممكنة لارضاء الخصوم من اصحاب الحقوق المدنية وتوصلت معلوماتي الشخصية ان البيه المأمور تربطه علاقة طيبة مع احد الضباط السابقين العاملين في مجال تجارة السيارات وهي نفس التجارة التي يعمل بها الوالد المتعرض لتعنت الضابط وان هولاء الخصوم في علاقة عمل بنفس التجارة.

الغريب ان أدارة تنفيذ الاحكام لم تكلف المأمور بتنفيذ الاحكام المنسوبة الي والد الطالبين وانه غير معني بأداء هذا العمل .

اتصلت هاتفيا بالسيد المحترم اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وشرحت له ما حدث وبالفعل تم عمل كافة الاجراءات اللازمة لاخلاء سبيل الوالد وبكفاءة وإقتدار قام المقدم احمد عصر رئيس مباحث اول شبرا الخيمة بإنهاء خروج الوالد من القسم . وكادت تتوقف كل الإجراءات مرة اخري عندما طالب المأمور من ضابط يدعي امير ان يعيد بحث الاحكام علي الحاسب الالي خشية ان تكون هناك احكام اخري في محاولة منه لمنع خروج الوالد من ديون القسم بطريقة غريبة تشير الي ان التعنت له ابعاد اخري تؤدي لطلاسم وتساؤلات عديدة اهمها ما سر إصرار المأمور علي تعطيل الاجراءات خاصة ان البيه المأمور وقبل خروج الوالد من القسم قام للمرة الثالثة بتكليف ضابط الاستيفا امير بالبحث عما اذا كان الوالد عليه احكام جديدة بطوخ من عدمه.

ومن دله علي ان للوالد محل إقامة اخر بطوخ .. ومن كلف المأمور بإحضار الوالد عن طريق الاستدراج حتي لوكان الثمن ترويع ابناءه والـتأثير عليهم قبل ساعات من اداء الامتحانات .

سلوك غير طبيعي يستدعي المطالبة بالتحقيق مع المأمور المتعنت فيما حدث بإعتبار ان الترويع امر مرفوض قانونا ودائما ما يؤكد معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ان الاصل في العلاقة بين المواطن والشرطة هي علاقة قوية تقوم علي حسن المعاملة واحترام حقوق الانسان وإستخدام روح القانون اذا لزم الامر وان التشنج و التربص والمجاملات امر مرفوض .

واخيرا اقدم بالغ الشكر الي اللواء المحترم حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية و المقدم احمد عصر رئيس مباحث اول شبر الخيمة ولا شكر للبيه المأمور .