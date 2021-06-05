عاجل ننشر تفاصيل ضبط «مغارة علي بابا» بالزمالك آثار ذهبية ونياشين وتحف بمليار جنيه

شكلت وزارة العدل عدة لجان من وزارات الآثار والمالية والثقافة لفحص كميات كبيرة من مقتنيات نياشين وأوسمة تاريخية تعود للعصر الملكي، بالإضافة إلى المشغولات الذهبية والتحف النادرة تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليها داخل شقة في منطقة الزمالك بالقاهرة، والتي يقال إن صاحبها نجل شخصية كبيرة، وذو نفوذ وسيطرة خلال الفترة الماضية .

وتعمل اللجان التي واصلت العمل منذ 4 أيام على حصر كل المضبوطات في الشقة وإعداد تقرير عنها من القطع الذهبية وكذلك القطع الأثرية التي تعود إلى العصور الإسلامية واليونانية والفرعونية وتاريخ كل قطعة وإعداد تقرير مفصل يرفع لجهات التحقيق، عن المدد الزمنية التي تعود إليها هذه القطع الأثرية

كانت شرطة تنفيذ الأحكام عثرت على كميات كبيرة من المجوهرات والتحف الأثرية والأحجار الكريمة داخل شقة سكنية في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريباً، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، كما تم إخطار المستشار محمد شوقي مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي والذي أخطر المستشار عمر مروان وزير العدل بتفاصيل الواقعة.

أصدرت إدارة التفتيش قرارا بتشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، مع ندب عدة لجان من الوزارات المتعددة لحصر وفحص جميع محتويات الشقة تحت الإشراف المباشر لجهات التحقيق، وطالبت بإعداد تقرير كامل بما انتهت إليه هذه اللجان.

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشكر للقضاء، في التحقيقات بتلك القضية، قائلا خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه القضية عبارة عن متحف في بيت شخص وأطلق عليها مغارة على بابا الأثرية، وبها آثار من الفراعنة واليونان وعملات نادرة وذهب من آلاف السنين، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن هذه القضية في مؤتمر صحفى عالمي لكشف حقيقة الكنز وتفاصيل العثور على مغارة على بابا في الزمالك.