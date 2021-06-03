بغرض السرقة : أشقياء يقطعون أذن صاحب مزرعة بسيدى سالم

كتب : عبد الرازق سلامة

: كمال عبد المقصود

قام أشقياء بمركز سيدى سالم – عزبة جاد التابعة لمنشية عباس بالتعدى على صاحب مزرعة دواجن بالضرب وقطع أذنة وأحداث أصابات جسيمة تستدعى علاج أكثر من 21 يوم .

كان المواطن / رجب شعبان السعيد طه – صاحب مزرعة دواجن . قد تقدم ببلاغ لمأمور مركز شرطة سيدى سالم يتضرر فية من قيام كلآ من:- ع.م.ع وأبن خالتة م.أ والمقيمون بأصلاح شالما – منشية عباس . بالتعدى بالضرب المبرح وأحداث أصابات قطعية وكدمات وبتر أذن الشاكى على أثر خلاف سؤال الشاكى عن أدوية المزرعة والتى قد أحضرها قبل يومين ولم يجدها وبسؤال العاملين المتعدين ذكروا لة أن الأدواية قد خلصت وأن الأدوية التى قد أحضرها صاحب المزرعة تكفى لمدة دورة كاملة 45 يوم . فحدث بناء على ذلك المشاجرة بين العاملين وصاحب المزرعة تمت على أثرها الأصابات الموضحة بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفى سيدى سالم المركزى ومستشفى كفر الشيخ العام .وفى أثناء المشاجرة كان بحوزة المجنى علية مبلغ 20,000 عشرون ألف جنية كعهدة لشراء أسطوانات الغاز قاموا بالأستيلاء عليها عنوة . وعلى الفور توجه المجنى علية ألى مركز شرطة سيدى سالم فى تمام الساعة الثالثة عصراً وعلى الفور تمت أحالة المجنى علية لمستشفى سيدى سالم المركزى لأجراء الأسعافات الأولية وتوقيع الكشف الطبى علية لأثبات ما تقدم ثم أعادتة لمركز الشرطة لأخذ أقوالة حول ظروف وملابسات الواقعة. وتم أعداد التقرير الطبى اللازم لة فى حوالى الساعة الخامسة والثلث بنفس اليوم وتم تحويل المجنى علية لمستشفى كفر الشيخ العام نظراً لعدم وجود تخصص جراحة التجميل والحروق ولأستكمال التقرير الطبى . ألا أن مسئولى نقطة شرطة مسنشفى سيدى سالم المركزى لم يسمحوا للمجنى علية بمغادرة المستشفى لحين أحضار الأطراف الثانية المتعدية بعد الأتصال بهم هاتفياً وقيامهم بعمل تقرير طبى لهم . ولم يسمح للمجنى علية بمغادرة نقطة شرطة المستشفى ألا بعد أخطار نجدة كفر الشيخ بالتحفظ على المجنى علية وعدم منحة خطاب التحويل لمستشفى كفر الشيخ العام .وقامت نجدة كفر الشيخ بدورة بأخطار مركز شرطة سيدى سالم عن هذا الأمر وعلى الفور تم الأفراج عنى المجنى علية لتلقى وأستكمال علاجة بمستشفى كفر الشيخ العام بعد أحتجازة لمدة خمسة ساعات بدون وجة حق . وقد قيدت الواقعة تحت رقم 17433 جنح لسنة 2021 – مركز شرطة سيدى سالم . وجارى العرض على النيابة العامة لطلب العرض على الطب الشرعى للأفادة عما أذا كان هناك عاهة مستديمة من عدمة .