محافظ القليوبية يهنئ نادي بنها الرياضي لصعوده لدوري الدرجة الثانية ( الممتاز ب )

قام عبدالحميد الهجان/ محافظ القليوبية بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس إدارة نادي بنها الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي بنها الرياضي وذلك لصعود فريق كرة القدم لدورى الدرجة الثانية ( الممتاز- ب) بعد تصدره للمجموعة وحصوله على المركز الأول عن جدارة واستحقاق

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وأكد الهجان خلال اللقاء دعمه الكامل لنادي بنها خلال المرحلة القادمة كونه نادي العاصمة وتذليل كافة العقبات وتوفير المتطلبات اللازمة للتمثيل المشرف للمحافظة على كافة الأصعدة والمجالات الرياضية متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي.

وكان في استقبال سيادته الدكتور /محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ومجلس إدارة النادي بالكامل برئاسة الأستاذ / أحمد برهومة “رئيس مجلس الإدارة ”

وقد حضر اللقاء الأستاذ/ وليد الفرماوي “وكيل

مديرية الشباب والرياضة” والأستاذ /محمود شعبان ” معاون المدير العام ” وأعضاء مجلس إدارة النادي والمهندس/ هاني فتحي”نائب رئيس المجلس و كابتن / إبراهيم الخولي و الأستاذ /صلاح المهدي و المهندسة / إيمان المرسي – والأستاذة / رضوى الشافعي والمدير التنفيذي / الأستاذ سعيد البنهاوي وعدد من رموز وأعضاء النادي.