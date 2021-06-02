طفولتي المتأرجحة على شراع المدنية و الـحضارة

مقال/ منى فتحي حامد _ مصر

المدنيّة من وجهة النظر الغربية أدرجوا سياقتها و سردها تحت مفهوما واحدا لإقناع المجتمعات العربية للأخذ بحضارة الغرب ..

المدنية تعبير عن النجاحات و الاكتشافات و الاختراعات العلمية و انجازات البشر ..

المدنيّة عامة وشاملة لجميع الأمم و الشعوب

، لأنّها تعبير عن المنجزات العلمية عامة …

فالخطورة كامنة بالغزو الفكري الحضاري ، و ليس باتباع العلوم الدنيوية ..

أما الحضارة فتعتبر إنعكاسا لمفاهيم و معتقدات و عقائد الأمة و أفكارها و علاقتهم مع الله سبحانه و تعالى ..

لها مظاهر فكرية و عقائدية متنوعة ، تختص بها كل أمة على حدا من حيث النظرة إلى الله و البشر و الدنيا ، فالحضارة دائمآٓ تهتم و تعانق الثقافة و المعرفة و العلم ، و مفهومها بالفكر الإسلامي يتقيد بمعايير الحلال و الحرام و الإيمان و التقوى ..

الدمج بين المدنية و الحضارة بمفهوم واحد ، هذا رأي أصحاب الرأسمالية و الشيوعية ، و هذا منافيا لحضارة وعقيدة التوحيد و الإيمان للأمة ، فالـحُكمُ لله وحده و السيادة للشرع ، ولا فصل بين الدِّين والسياسة ..

الأمة الرأسمالية لها حضارة عبادة الله مع عبودية آلهة أخرى، و تفضل الدِّين و تستبعده عن الدولة و السياسة، أما الأمة الشيوعية لها حضارتها بالإلحاد و بالنكران لوجود الله ، و عدم الإعتراف بالدِّين ..

حضارة الرأسمالية والشيوعية قد أساءت إلى الله من خلال نظرتها إلى الكون و المادة ، وبأن الحياة أزلية ولا خالق لها ، والكون يسير من تلقاء نفسه …..

يجب علينا أن لا نأخذ إلا بما يتناسب مع حضارتنا و عقائدنا و عاداتنا و تقاليدنا بما هو نافع لنا ..

من بعد هذه الرؤى نتطلع إلى أن الحياة برعاية الله سبحانه و تعالى ، و يجب أن نتوج حياتنا

بالصّفاء و النّقاء و العطاء و الروح الطيبة ، و التفاني و العمل على إسعاد البشرية ، و العيش في ظل الأمان والسلام و المؤاخاة و العزة والكرامة ، كي ننعم بالشّموخ و الإزدهار و الإستقرار الأبدي …

أن نهتم بمراعاة حقوق الأطفال ، و حمايتهم من الجوع و الفقر ، و نهتم بالعلم و التّعليم و الثّقافة و الأدب مع بذل كل ما في وسعنا لتعليم الطّفل وتثقيفه بالقواعد الأدبية و النحوية ..

مع تحفيزهم و تشجيعهم باستمرار ، خاصة الأيتام والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و تعليمهم أساليب كيفية التعامل مع الأسرة و المجتمع والمدرسة …

هذا بجانب الإهتمام بالمعلّم ماديا و معنويا و تثقيفيا و ارشاديا ، كي يتم التّوجيه والتعلم و الإرشاد النّفسيّ الجيد للطفل على أكمل وجه …

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