إنقطاع المياه عن مدينة شبرا الخيمة فى هذا التوقيت
شركة مياه الشرب بالقاهرة
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بانهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة.
الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شبرا الخيمة – بهتيم).
وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 4-6-2021 وحتى الساعة السادسة فجر اليوم التالى السبت الموافق 5-6-2021.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
مع تحيــات شركة مياه الشرب بالقاهرة ؛؛؛؛
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