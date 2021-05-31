وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان مشروعات قري شبين القناطر ضمن المشروع القومي لتطوير القري
اللواء محمود شعراوي : أكثر من ٨ آلاف مشروع جاهز للتنفيذ في قري ” حياة كريمة ” بـ٢٠ محافظة
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، على الاهتمام الكبير الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لسرعة الانتهاء منه فى التوقيتات المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطني تلك القرى.
وأشار وزير التنمية المحلية الي ان هناك أكثر من ٨٠٠٠ مشروع جاهز للتنفيذ في قري المرحلة الأولي من مبادرة تطوير الريف المصري في ٢٠ محافظة وستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة اليهم .
وشدد شعراوي علي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث تغيير شامل في قرى الريف المصري حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولي منها أكثر من ٢٥٠ مليار جنيه .
جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية خلال تفقده لعدد من مشروعات الصرف الصحي والتعليم والغاز الطبيعي وتأهيل وتبطين الترع بقري مبادرة حياة كريمة التابعة لمدنية شبين القناطر بمحافظة القليوبية يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية ونائبا المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد .
ووجه اللواء محمود شعراوى بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات وإزالة أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.
وأكد علي اللقاء الدورية التي يعقدها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة لمتابعة تنفيذ المشروعات .
واستمع شعراوي والمحافظ الي شرح خلال الجولة التفقدية من القائمين علي تنفيذ المشروعات بالقري المستهدفة حيث تم تفقد أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانويةورفع كفاءة وحدتي التضامن الاجتماعي وطب الأسرة للتوافق مع مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومحطات المعالجة ، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات حوالي ٥٥٠ مليون جنيه .
ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان أن نصيب محافظة القليوبية من المبادرة الرئاسية جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر، وتطوير 36 قرية و148 عزبة.
وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل ( التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق )، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.