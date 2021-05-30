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تعرف على مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية بداية من بعد غدًا

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية بداية من بعد غدًا

 

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر العودة للمواعيد الصيفية لإغلاق المحال، وإلغاء المواعيد الاستثنائية التي تشهد إغلاق المحال التجارية الساعة الـ9 مساءً، نتيجة تحسن الأوضاع الوبائي، والسيطرة على الأوضاع، وانخفاض الاتجاه التصاعدي للإصابات.

وتابع “سعد”، خلال تصريحات إعلامية لفضائية “الحدث اليوم”، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بمضاعفة غرامة عدم الالتزام بمواعيد أغلاق المحال التجارية من خلال فرض غرامة غلق المحال الغير ملتزمة لمدة أسبوعين بدل من أسبوع، وفي حال تكرار الغرامة يتم الإغلاق لمدة شهر.

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أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عودة العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على موافقتها على الاستمرار في حظر إقامة الموالد ومنع إقامة سرادقات العزاء والأفراح والالتزام بإقامة الأفراح في القاعات المفتوحة

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