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وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان أول مركز مميز لخدمات التموين على مستوى الجمهورية

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان أول مركز مميز لخدمات التموين على مستوى الجمهورية في بورسعيد بنطاق حي المناخ

السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
والسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم
خلال افتتاح المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين بنطاق حي المناخ
وكان فى إستقبالهم السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
ويعتبر المركز أول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية حيث يضم 13 شباك مخصصين لخدمة المواطنين تعمل بنظام التحول الرقمي في مجالات السجل التجاري وبطاقة التموين الذكية الدمغة والموازين وحماية المستهلك
كما يضم المركز صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلي

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