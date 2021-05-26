محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لاختيار وظائف سكرتير مدينة أو مركز أو حي

استمرارا لسلسلة الاجتماعات المتتالية من عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية لاختيار قيادات ذات كفاءة عالية وقادرة على إنجاز الأعمال فى الوقت المناسب ، فقد عقد اليوم اجتماعاً باللجنة العليا للقيادات برئاسته وعضوية كل من اللواء/هشام خشبة السكرتير العام والمستشار/صلاح سالم المستشار القانوني والأستاذ /ياسر إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذة /رشا السيد مدير مديرية

التنظيم والإدارة والأستاذ /عربي أحمد مدير مديرية التموين والأستاذة /إيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك لشغل بعض وظائف سكرتير مدينة أو مركز أو حي، وذلك في ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي والمقترح التطويري والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين ، وتجدر الإشارة أنه تم الإعلان عن تلك الوظائف خلال شهر يناير الماضي وكان من شروطها أن يكون من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات

المحلية التابعة له، وأن يكون المتقدم شاغلا لوظيفة لا تقل عن الدرجة الثانية التخصصية بكافة مجموعاتها النوعية، وبناء على ذلك تقدم عدد 47 من السادة العاملين بمجالس المدن والأحياء بالوظائف التخصصية المختلفة.