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محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لاختيار وظائف سكرتير مدينة أو مركز أو حي
محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لاختيار وظائف سكرتير مدينة أو مركز أو حي
استمرارا لسلسلة الاجتماعات المتتالية من عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية لاختيار قيادات ذات كفاءة عالية وقادرة على إنجاز الأعمال فى الوقت المناسب ، فقد عقد اليوم اجتماعاً باللجنة العليا للقيادات برئاسته وعضوية كل من اللواء/هشام خشبة السكرتير العام والمستشار/صلاح سالم المستشار القانوني والأستاذ /ياسر إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذة /رشا السيد مدير مديرية