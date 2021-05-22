الهجان يقود حملات ليل نهار لمواجهة المخالفين

غلق 393 مقهى وضبط 1717 شيشة

محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

الهجان: إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى أمس الجمعة ضبط 1717 شيشة و تحرير 3000 محضر عدم ارتداء كمامة و293 غلق مقهى و 394 محضر مخالفة لمواعيد الغلق

تابع عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن .

حيث تلقى الهجان تقريرا من رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساء ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، فتمكنت الحملات خلال يومي الخميس والجمعة من تحرير 362 محضر عدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى ضبط 81 شيشة وغلق 18 مقهى و تحرير 24 محضر لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى أمس الجمعة ضبط 1717 شيشة و تحرير 3000 محضر عدم ارتداء كمامة و293 غلق مقهى و 394 محضر مخالفة لمواعيد الغلق .