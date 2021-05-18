مدير ووكيل تعليم القليوبية يجتمعا بمديري الادارات التعليمية لبحث استعدادات امتحانات الشهادة الأعدادية .
كتب ؛ اسلام عفيفى
اجتمع اليوم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بمديري الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بحضور الاستاذة سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والدكتور محمد عبد الرشيد المدير العام للتعليم العام بتوجيهات من:
معالي الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ومعالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
لبحث استعدادات المدارس لأمتحانات الشهادة الأعدادية في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.
وأكد وكيل الوزارة علي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدارسى ٢٠٢٠-٢٠٢١م، مشددا على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.
وأضاف سيادته ، أنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.
ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب فى اللجان ، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات،وتعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده.
وأكد سيادته علي ضرورة توافر الرعاية الصحية المتكاملة وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات، تحسباً لأى طوارئ، مع توفير مناخ آمن و مناسب لأداء الامتحانات فى جو من الهدوء والالتزام ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ووجه سيادته الجميع بضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية،وزيادة عدد اللجان داخل المدارس للمحافظة علي أبنائنا الطلاب .
كما طالب سيادته مديري الادارات بتكليف الموجهين بمتابعة التصحيح أول بأول وزيادة عدد الحجرات للمصححين والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل حجرات التصحيح وضرورة اعطاء كل طالب حقه والالتزام بالتعليمات داخل الحجرات .
واختتم سيادته الاجتماع بحث الجميع علي الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات خلال هذه الفترة واعلان الاستعداد التام لاداء الامتحانات بصورة مشرفة لمحافظة القليوبية كما تم في الاعوام السابقة ، كما وجه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة فى جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج ، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.