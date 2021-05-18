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عاجل وزير المالية فرض ضرائب وجمارك جديدة التفاصيل في الخبر

عاجل تعرف علي حقيقة فرض ضرائب وجمارك جديدة التفاصيل في الخبر

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة خصصت 5.5 مليار جنيه من الموازنة لدعم مرفق السكة الحديد، مشيرًا إلى أن وزارة النقل بالتعاون مع المالية تضع حلول جزرية للهيكل المالي للسكة الحديد.

وتابع وزير المالية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية “الحدث اليوم”، مساء الثلاثاء،: “مع بداية العام المالي الجديد سيكون لدى السكة الحديد هيكل مالي جيد للغاية”.

وأشار إلى أن الجمارك والضرائب لا يوجد فيها أي زيادة هذا العام، معقبًا: ” الدولة لن تقوم بأي إجراء يؤثر بالسلب على حياة الناس.. ربنا كارم مصر وهيكرم مصر

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