أخبار مصرعاجل

حزب الاحرار الإشتراكيين يؤكد دعمه لمبادرة الرئيس السيسي بدعم وإعمار غزة ب500 مليون دولار

الاحرار يدعم مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة

كتبت بسنت طارق 

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان المبادرة التي اطلقها الرئيس السيسي بدعم غزة بمبلغ 500 مليون دولار تؤكد حرص الدولة المصرية علي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطنية مستقلة وان مصر لم ولن تتخلي عن دورها المحوري والريادي في المنطقة العربية بإعتبارها دولة العمق الاستراتيجي للامن القومي العربي والافريقي .

وقال طارق درويش ان المبادرة لتي اطلقها الرئيس السيسي رسخت مفهوم القيادة القوية القادرة علي المواجهة والتحدي وتحمل المسئولية   ورسالة الي العالم كله ان الدول العربية جسدا واحدا يرفض كل ممارسات الاحتلال البغيض وسياسة الغطرسة الصهيونية التي تقوم علي معايير انتهاك  الشعب الفلطسيني

Post Views: 76

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكباري للربط بين محافظتى القليوبية والدقهلية

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكباري للربط بين محافظتى القليوبية والدقهلية

منذ 16 ساعة
Photo of مدير ووكيل تعليم القليوبية يجتمعا بمديري الادارات التعليمية لبحث استعدادات امتحانات الشهادة الأعدادية

مدير ووكيل تعليم القليوبية يجتمعا بمديري الادارات التعليمية لبحث استعدادات امتحانات الشهادة الأعدادية

منذ 16 ساعة
Photo of نفي سماع ذوي انفجار ببورسعيد وبور فؤاد

نفي سماع ذوي انفجار ببورسعيد وبور فؤاد

منذ 18 ساعة
Photo of إصابة لاعب وسط النادى الأهلي بفيروس كورونا

إصابة لاعب وسط النادى الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!