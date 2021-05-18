حزب الاحرار الإشتراكيين يؤكد دعمه لمبادرة الرئيس السيسي بدعم وإعمار غزة ب500 مليون دولار

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان المبادرة التي اطلقها الرئيس السيسي بدعم غزة بمبلغ 500 مليون دولار تؤكد حرص الدولة المصرية علي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطنية مستقلة وان مصر لم ولن تتخلي عن دورها المحوري والريادي في المنطقة العربية بإعتبارها دولة العمق الاستراتيجي للامن القومي العربي والافريقي .

وقال طارق درويش ان المبادرة لتي اطلقها الرئيس السيسي رسخت مفهوم القيادة القوية القادرة علي المواجهة والتحدي وتحمل المسئولية ورسالة الي العالم كله ان الدول العربية جسدا واحدا يرفض كل ممارسات الاحتلال البغيض وسياسة الغطرسة الصهيونية التي تقوم علي معايير انتهاك الشعب الفلطسيني