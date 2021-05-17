قوات انقاذ الاقصر تنقذ 3 اشخاص من الغرق بعد سقوط سيارة بالنيل

كتب طارق درويش

فى مجال إتخاذ كافة إجراءات الإنتشار

الأمنى التي تقوم بها وزارة الداخلية ، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب

تدخل أمنى .. وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الأقصر

لتأمين المسطح المائى لنهر النيل بدائرة قسم شرطة القرنة تلاحظ سقوط إحدى السيارات بمياه

نهر النيل أثناء تحرك معدية الأهالى من جزيرة أرمنت بالبر الشرقى إتجاه جزيرة أرمنت

بالبر الغربى.

على الفور تم التعامل مع الموقف وتمكنت قوات قسمى (البيئة والمسطحات – الإنقاذ النهرى)

من إنقاذ مستقلى السيارة من الغرق (قائد السيارة – نجله سنوات – طالبة )

وبسؤال قائد السيارة قرر أنه أثناء إستقلاله معدية الأهالى بالسيارة المشار إليها قام نجله

بالعبث بفرامل السيارة مما أدى إلى سقوطها بنهر النيل .. وبسؤال المسئول عن المعدية أيد ما

سبق.