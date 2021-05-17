حزب الاحرار الإشتراكيين يدين الإعتداءات الاسرائيلية علي غزة ويؤيد الجهود التي تبذلها مصر لوأد العدوان الغاشم

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين في تصريح خاص للتايم المصرية ان الإعتداءات الاسرائيلية علي غزة و المجازر المفضوحة التي ترفضها الاعراف والقوانين الدولية و الانسانية كافة تؤكد ان الكيان الصهيوني ما زال يتربص بالمنطقة العربية و يسعي الي تحقيق اهدافه الخبيثة بإقامة دولة اسرائيل من النيل الي الفرات وان السلام مع الكيان المحتل لابد ان يكون محفوفا بالحذر وعلينا الاستعداد دائما للخيانة الممنهجة التي يمارسها هذا الكيان الشيطاني .

وقال درويش ان حزب الاحرار يرفض الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة علي الاراضي الفلسطنية مؤكدا ان الحزب يؤيد الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية وحكمة الرئيس السيسي في معالجة كافة الازمات التي تواجه مصر والامة العربية

واضاف طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين انه ينبغي علي الحركات المسلحة الفلسطنية ان تكرس جهوها وتتوحد في مواجهة الإحتلال وان تخرج الجماعات الارهابية من الاراضي العربية بسوريا ومصر وليبيا والعراق واليمن و وتوحد اعمالها الارهابية ضد اسرائيل بدلا من اعمال القتل والترويع المدعومة في الاصل من جانب العدو الاسرائيلي لارهاق الشعوب العربية وخاصة مصر ..

واشاد درويش بالدعم الكامل الذي تقدمه مصر الي شعب فلسطين وقد بدي ذلك واضحا في الكم الهائل من المعونات الطبية و البترولية والطعام للشعب الفلسطيني