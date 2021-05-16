قرار هام من محافظ القليوبية بشأن التوكتوك بأحد المدن

محافظ القليوبية يقوم بجولة ليلية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ويوجه بمنع سير التوكتوك في الطرق الرئيسية والسريعة

أجرى مساء امس السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ليلية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالشوارع والتزام المحلات التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءً والتزام المواطنين باجراءات التباعد وارتداء الكمامات في وسائل المواصلات وفي الشوارع.

بدأ المحافظ الجولة بحملة مكبرة بمحور العصار بمدخل حي شرق شبرا الخيمة علي السيارات والتكاتك للتاكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات حيث تم تحرير 70 محضر عدم ارتداء كمامة كما وجه المحافظ رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع مأمور قسم شبرا الخيمة ثان و المرور لمنع سير التوكتوك علي الطرق الرئيسية والسريعة وضبط اي توكتوك يخالف التعليمات مشيرا انه سيتم شن حملة مكبرة ابتداء من غدا بالتنسيق مع المرور والحي لضبط التكاتك المخالفة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع الشعراوي وشارع ترعة الشابوري وشارع بهتيم اسكو حيث تم المرور علي المحلات والكافيهات للتأكد من إلتزامها بمواعيد الغلق المحددة حيث تم ضبط عدد 2 كافيتريا وعدد 5 محلات وتم غلق المحلات وتشميعها وتحرير محضر بالواقعة .

وفى اطار متابعة الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا توجه الهجان بشكل مفاجي الى موقف سيارات الأجرة بمسطرد ولاحظ المحافظ تواجد العديد من السائقين والمواطنين بدون ارتداء الكمامة، وعلى الفور كلف الأجهزة الأمنية بتوقيع محاضر وغرامات فورية للمخالفين، وتوقيع غرامات فورية على المخالفين مؤكدا أنه لا تهاون في هذه الإجراءات، وسيتم المرور على المواقف وأماكن التجمعات، من خلال حملات مكثفة بشكل يومي

وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير، وتوقيع غرامة مالية فورية على المخالفين.

وبذلك يبلغ اجمالى المخالفات 292 محضر ارتداء كمامة وتم ضبط 78 شيشة وتم غلق 21 مقهى وملاهى وتحرير 33 محضر مخالفة مواعيد الغلق

وبذلك يصبح إجمالي المخالفات علي مدار العشرة أيام الماضية عن ضبط 1432 شيشه و تحرير 2310 محضر عدم ارتداء كمامه و223 غلق مقهي و 334 محضر مخالفه مواعيد الغلق

وفى هذا الاطار فقد قامت السيدة/نائب المحافظ بجولة لمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية حيث بدأت بتطهير وتعقيم بعض الميادين بمدن بنها وطوخ

ورافق المحافظ في الجولة كل من اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه ومأمور قسم شبرا الخيمة ومدير شرطة المرافق بشبرا الخيمة.