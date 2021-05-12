الشراكة بين جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشرقاوية البحرية مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية لتتحدي أنتشار فيروس كورونا كوفيد 19
كتبت سمية امين
حملات مكبرة ومكثفة من قبل جمعية تنمية المجتمع المحلي الشرقاوية بشبرا الخيمة لاهالينا بشبرا الخيمة ويتم فيها توزيع مطهرات كلور وكمامات وكحول وصابون وخل وجوان علي الأسر المقيمة في منطقة شبرا الخيمة من أجل أبطاء أو أنتشار أو تجنب فيروس كورونا كوفيد 19 وتيسير الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الصعبة ويتم توزيع المطهرات
والكمامات بشكل مجاني لمساعدة هذه الأسر ورفع أعباء شراء الحماية الشخصية ليهم وتتضمن الحملة توعية أفراد الأسرة بشكل كافي بأهمية تجانب مخاطر فيروس كورونا كوفيد 19 وأتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحد من إنتشار هذا الفيروس
ويقوم بهذا العمل والحملات فريق من المتطوعين مرتدين ملابس الحماية الشخصية والإحترازية طبية .