قريبا بالقليوبية مؤتمر البورصة بتتكلم مصري
باستعدادات هى الأولى من نوعها ، انطلاق مؤتمر ملتقي الاستثمار الثالث بمصر والأول بمحافظة القليوبية تحت عنوان البورصة بتتكلم مصري وذلك برعاية فوكس اكاديمى ، و سوف يقع المؤتمر يوم الاحد 30/5/2021 بمكتبة مصر العامة بمدينة بنها محافظة القليوبية وبحضور عدد من الشخصيات العامة من أجل التعريف بالبورصة المصرية والعالمية، وعلاقة السوق المصري بالأسواق العالمية .
وأكد محمد سالم مدير منصة بيكسل للتدريب ورئيس مبادرة شباب لمستقبل افضل ، ان الهدف الأساسي من مبادرة البورصة بتتكلم مصري، هو توعية الشباب المصري بأهمية الاستثمار في البورصة المصرية والعالمية، أو ما يعرف بسوق الفوركس الذي يصنف كواحد من أكبر الأسواق سيولة في العالم وغيرها من الخدمات التي تساهم في دعم الشباب”.
وأضاف سالم ، أن الشباب المصري يجب أن يكون لديهم فكره ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية ، مشيرا إلى أنه يبذل جهدا كبيرا هو ومجموعة من المتخصصين من خلال مبادرة البورصة بتتكلم مصري، التي انطلقت من مكتبة الإسكندرية في 5 من ديسمبر من عام 2020 والثانية فى مكتبة مصر العامة بالمنصورة 27/2/2021 والثالثة سوف تنعقد بمكتبة مصر العامة ببنها 30/5/2021.