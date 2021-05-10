حملة موسعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بطوخ
كتب ؛ اسلام عفيفى
في إطار توجيهات معالي اللواء/ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المقاهى والمطاعم ووسائل المواصلات العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بالاشتراك مع مركز شرطةطوخ بحضور السيد الاستاذ / رئيس مركز ومدينة طوخ والسادة/ نائبى رئيس المدينة والسيد الرائد / رئيس وحدة شرطة المرافق بطوخ
واسفرت الحملة عن غلق ٤ أنشطة تجارية مخالفة لقرار الحظر منها ٢ مقهى وكافية و مركز صيانة سيارات داخل المدينة ومحل بيع ملابس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم رفع اشغالات المقاهى واستهدفت الحملة شوارع مدينة طوخ وتم التأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق فى المواعيد المحددة
كما قام رئيس الوحدة المحلية بكفر منصور بحملة مسائية على المقاهي وتم متابعة تنفيذ قرار الغلق والتأكيد على عدم كسر الحظر وفى الوحدة المحلية باكياد دجوى قام الأستاذ رئيس الوحدة بحملة مسائية بالاشتراك مع نقطة الشرطة بجزيرة الاحرار والتأكد من تطبيق قرار الغلق وفى الوحدة المحلية بترسا قام الأستاذ رئيس الوحدة بمتابعة تنفيذ قرار الغلق وفى الوحدة المحلية باجهور الكبرى قام الأستاذ رئيس الوحدة بالمرور على المقاهي والمطاعم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم كسر الحظر وفى وحدة الدير قام الأستاذ رئيس الوحدة بالمرور والتأكد من تطبيق قرار الغلق وفى وحدة مشتهر قام الأستاذ رئيس الوحدة بمتابعة تطبيق قرار الغلق فيما استمرت الحملات لتشمل كل قرى مركز ومدينة طوخ .