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نقل تعسفي وتخفيض أجور العمال وإجبار على الاستقالة بشركه نستله مصر ” بركة ” المياة المعدنية ببنها
نقل تعسفي وتخفيض أجور العمال وإجبار على الاستقالة بشركه نستله مصر ” بركة ” المياة المعدنية ببنها
السيد يوسف
اشتكي عدد كبير من العمال بمختلف وظائفهم من العاملين بشركة نستلة مصر ” بركة ” لتعبئة وتنقية مياه الشرب بمصنع بركة الكائن بمنطقة كفر الاربعين بقرية جمجرة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، من جراء النقل التعسفي وتخفيض الأجور المالية ومن ناحية أخرى اجبار اغلب العمال على تقديم استقالتهم بهدف تخفيض حجم العماله وهذا على حسب شكواهم ، واصفين الإجراءات بأنها قرارات اعدام لأسر المصنع مصدر رزقهم الوحيد .
وبنفس السياق لجأ العمال الى النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب وعضو لجنه الصناعة لتقديم شكواهم والحفاظ على حقوقهم الوظيفية وحماية أسرهم من التشريد نتيجة تسريحهم أو تقليل رواتبهم المالية فى ظل الغلاء المعيشي .
ومن جانبه تقدم النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب وعضو لجنه الصناعة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المصري يطالب فيه بضرورة حضور وزير القوي العاملة لجلسة نقاشية وإيجاد حلول جورية لحماية حقوق الموظفين والعاملين بمصنع بركة ونستله للمياه المعدنية ، وأكد النائب جمال فؤاد على أنه خاطب إدارة المصنع والشركه ولكنهم أصروا على إهدار حقوق العاملين مؤكدين انهم فى مستمرين فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض الأجور المالية الشهرية وتخفيض عدد العاملين ونقل بعضهم إلى أماكن مختلفة خارج المصنع لحاجة العمل لهم .
وأوضح النائب البرلماني بأنه سوف يبذل قصارى جهده في إعادة حقوق العاملين حرصا منه على سلامه أفراد أسرهم من التشتت و ايجاد حل فى تخفيض الأجور المالية الشهرية لضمان حياه كريمه لهم ، مشيرا إلى موافقة مجلس النواب على طلب الإحاطة المقدم إلى وزير القوى العاملة المصرية لمناقشة تلك المشكله .