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بناء على تعليمات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على الحدائق لمنع انتشار فيروس كورونا

بناء على تعليمات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على الحدائق لمنع انتشار فيروس كورونا

بناءا على تعليمات  معالي الوزير محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمة  بقيادة اللواء.سامي علام يرافقه المهندس.ايهاب مهدي والدكتور . مجدي البكري نائبي رئيس الحي ومأمور قسم أول شبرا الخيمه وسيارات الإطفاء ومسئول المتابعة

الميدانية في أوقات متأخرة من الليل حملة غمر الحدائق بجميع أنحاء حي غرب بالمياه من ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم وجود تجمعات من المواطنين غدا احتفالا بعيد شم النسيم حفاظاً على حياتهم وعدم إنتشار فيروس كورونا الموجة الثالثة.

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