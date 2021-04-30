محافظ القليوبية يوجه بإزالة بناء مخالف بقرية كفر عطالله بمركز ومدينة بنها والذي تم رصده من خلال وحدة المتغيرات المكانية

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم الجمعة بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة بنها لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص .

حيث شهد الهجان إزالة مبني دور ارضي علي مساحه 140متر2بالطوب السويسي بحوض ارديمة بقريه كفر عطالله

وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.

مشددا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب

مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.