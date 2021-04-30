محافظ القليوبية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية

إستقبل عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم الجمعة بمكتبه بديوان عام المحافظة السيد اللواء/ يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية وذلك لمناقشة إقامة مصاعد للعاملين والمترددين على مبنى ديوان عام المحافظة وجاء الاجتماع بحضور المهندسة/ هالة شندى مدير عام الأبنية التعليمية والمهندس/ ياسر مرعي مدير عام الشئون الهندسية والمهندس/طلعت سلطان مدير مركز معلومات الشبكات الارضية

وقد قاموا بتفقد المواقع المقترحة لإقامة المصاعد، والتي تأتي في إطار خطة تطوير الديوان العام للمحافظة تيسيرا على العاملين والمواطنين المترددين على المبنى.

ومن الجدير بالذكر أنه قد حدثت أعمال تطوير بمبنى الديوان العام اشتملت على بناء طابقين علويين لاستيعاب الإدارات المستحدثة والتي تم إنشاؤها فى الفترة الأخيرة مثل وحدة المتغيرات المكانية ووحدة GPS وإدارة تكنولوجيا المعلومات، كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب حجم العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.

وحاليا يتم اعمال تطوير الواجهه الخارجية لمبنى الديوان العام ليتم انشائها من مادة الكلادينج بحيث تظهر بشكل جمالى وحضاري يليق بابناء المحافظة