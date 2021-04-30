النائب «عربي فؤاد» يستقبل” كامل الوزير ” وزير النقل والمواصلات بكفرشكر
السيد يوسف
استقبل اليوم النائب البرلماني المهندس «جمال فؤاد» عن دائرة كفرشكر وبنها معالى الوزير« كامل الوزير» وزير النقل والمواصلات فى زيارته لمدينة كفر شكر لتفقد أعمال إنشاء محور بنها ميت غمر الجديد بالبر الأيمن الموازي لطريق بنها المنصورة، جاء ذلك بحضور معالى محافظ القليوبية اللواء «عبدالحميد الهجان» واللواء عادل ترك رئيس الشركه القابضه للنقل والطرق وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
حيث استمع “الوزير” لشرح وافي لكافة الأعمال التى تتم حاليا من خلال عرض لوح انشائي المشروع والذي قدمها مهندسي التنفيذ للمشروع، كما وجهه الوزير تعليماته بسرعة تدفق الأعمال وازاله اى معوقات تعيق خط سير المشروع ، مشدداً على أن القيادة السياسية تنتظر استلام المشروع قبل حلول عيد الاضحى المبارك القادم خلال العام الحالي.
ومن جانبه عرض النائب “جمال فؤاد” كافة متطلبات الأهالى بكفرشكر والذي تصدر مخاوف من ازاله منازلهم دون تعويض المتضررين من جراء إنشاء الطريق العام ، وعلى نفس السياق أكد «كامل الوزير» وزير النقل والمواصلات فى حديثه مع النائب البرلماني” فؤاد ” أنه لا مساس بأى حق من حقوق المواطنين ولن يتضرر أحد من ذلك المشروع القومي الذي يخدم كافة المارين عليه ومنه بمحافظات عده ، مشيرا الوزير إلى أنه إذا تم ازاله شيئ فهذا للنفع العام وعلى الفور سيتم صرف التعويضات اللازمه وفقاً للقانون وقرارات مجلس الوزراء.
وبنفس السياق طالب النائب” عربي فؤاد” بضرورة ربط الطريق بالبر الايمن الجديد بكفر شكر بالطريق الحالى بنها المنصورة وإيجاد مداخل ومخارج امنه للمواطنين المقيمين بالقري المجاورة للطريق وذلك على النظام الحديث حتى نضمن سيوله المرور الأمن أمام المواطنين وقائدي المركبات ، ومن جانبه قال الفريق ” كامل الوزير” وزير النقل والمواصلات فعلا جاري دراسة تلك المشروع وهو ربط الطريق الجاري إنشاءه بالطريق الآخر بعده طريق ربط تخدم كافة البلدان من الجهتين ، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء طريق خدمه ملاصق للطريق الجديد بنها ميت غمر ، موضحاً أن كل طريق سريع من الجانبين يتضمن اربع حارات مرورية ، مشيراً إلى الطريق الجديد سيكون جهه واحده قادم من بنها متجها إلى ميت غمر والطريق الحالى جهه واحده قادمة من ميت غمر متجها إلى بنها وكل طريق منهم يحتوى على طريق خدمه يسع لمرور عربتين متقابلين .
وفى نهاية الزيارة والتى انتهت بتفقد الأعمال للمشروع بمدينه كفرشكر أكد كامل الوزير فى نهاية حديثة للنائب البرلماني عربي فؤاد مؤكد على أن مركز ومدينة كفر شكر ينقصه وسيلة مواصلات واحده وهي سكة حديد وأكد على إنشاءه فى القريب العاجل أن شاء الله ، جاء ذلك تلبية لطلب النائب جمال فؤاد فى جلسة مجلس النواب الماضية .
كما وجهه النائب جمال فؤاد الشكر والتقدير للوزير ومحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان واثني النائب جمال فؤاد على مجهودات محافظ القليوبية فى دعم التنمية المحلية بالمحافظة.