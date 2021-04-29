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سكرتير مساعد القليوبية يقود حملة موسعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الاشغالات بطوخ

سكرتير مساعد القليوبية يقود حملة موسعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الاشغالات بطوخ

كتب ؛ اسلام عفيفى

قام المهندس على ابوعقيل السكرتير العام المساعد لمحافظ القليوبيه بحمله موسعه مساء اليوم بمدينة طوخ وفي إطار توجيهات اللواء/ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المقاهى والمطاعم ووسائل المواصلات العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بالاشتراك مع مركز شرطةطوخ وفى حضور الاستاذ/ رئيس مركز ومدينة طوخ والسادة / نائبى رئيس المدينة والاستاذ / مسؤل المواقف بطوخ

واسفرت الحلمة عن ضبط ٢٥ شيشة وتم التحفظ عليها كما تم غلق مقهى مخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية كما تم تحرير عدد ٣٠ محضر عدم ارتداء الكمامة وتم تحصيل الغرامة الفورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما تم رفع اشغالات المقاهى من الشوارع العامة والرئيسية بمدينة طوخ شملت الحملة شارع مصرف الحصة وشارع احمد عبدالعزيز وشارع الساحة القبلى وشارع المحكمة بمدينة طوخ وقرى الوحدة المحلية ببلتان

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