تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد

تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء على القاهرة الكبرى والوجة البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أيضا وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى23، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد41 للعظمى والصغرى 28