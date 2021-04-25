أخبار مصرعاجل

تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد

تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد

كشفت  هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء على القاهرة الكبرى والوجة البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أيضا وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى23، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد41 للعظمى والصغرى 28

Post Views: 79
الوسوم

مقالات ذات صلة

عاجل تعرف على أسعار الذهب اليوم  الأحد

منذ 11 ساعة
Photo of عاجل العراق يعلن الحداد الوطني على ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

عاجل العراق يعلن الحداد الوطني على ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

منذ 11 ساعة
Photo of أمبراطورية الميكروباص الموت بشبرا الخيمة ، تلك التي حولت شوارع شبرا الخيمه الي جحيم من الفوضي والبلطجة والأزدحام والتلوث بكل انواعه، وكثير من الخروج علي القانون

أمبراطورية الميكروباص الموت بشبرا الخيمة ، تلك التي حولت شوارع شبرا الخيمه الي جحيم من الفوضي والبلطجة والأزدحام والتلوث بكل انواعه، وكثير من الخروج علي القانون

منذ 12 ساعة
Photo of هام وعاجل الرئيس السيسي يصدر قرار مفاجئ

هام وعاجل الرئيس السيسي يصدر قرار مفاجئ

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!