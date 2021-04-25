الهجان يقوم بحملة مفاجئه بشوارع القليوبية

ضبط 200 شيشة وغلق 15 مقهى

محافظ القليوبيه يقوم بجوله ليلية مفاجئه بشوارع مدينه بنها لمتابعه رفع الاشغالات والنظافه ومتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية

الهجان: ضبط 200 شيشة وغلق 15 مقهى وتحرير 173محضر كمامة

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء امس السبت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينه بنها ، وذلك بالتنسيق مع اداره الاشغالات بمجلس مدينه بنها وشرطه المرافق لتطهير شوارع المدينه من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

حيث تمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص،

وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قام الهجان بجولة مفاجئة على مقهى بالحرس الوطني، حيث تم ضبط 20 شيشة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المقهى.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة

وخلال الجوله لاحظ المحافظ معرض سيارات يقوم بافتراش سيارات ودراجات علي حرم الطريق الزراعي وذلك بدون ترخيص امام مصنع توشيبا العربي وعلي الفور وجه المحافظ برفع الاشغالات وتحريم محضر لديه

وعلى هذا النحو فقد قامت جميع الاجهزة التنفيذية لمجالس المدن والاحياء بحملات مكبرة مساء امس السبت أسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 173 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 15 مقهي وبذلك يصبح اجمالى المخالفات على مدار الثلاثه عن ضبط حوالي 700 شيشة وتحرير 353 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة