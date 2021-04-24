الهجان يقود حملة لازالة الاشغالات التى تعوق تطوير الطريق الدائري ويغلق 11 مقى

محافظ القليوبية يقود حملة ليلية لازالة الاشغالات والاكشاك المخالفة اسفل الدائري بقليوب ويتابع أعمال النظافة وتطبيق الاجراءات الاحترازية بحي شرق شبرا الخيمة

الهجان: تحرير 140 محضر وضبط 200 شيشة وغلق 11 مقهى مخالفة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء أمس الجمعة حملة ليلية لازالة الأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائري بقليوب وقد استمرت الحملة حتى الساعة الواحدة صباح اليوم السبت حيث تم ازالة 60 كشك مخالف أسفل الطريق الدائري وذلك في اطار جهود المحافظة لازالة الاشغالات والعشوائيات ولبدء تسليم المنطقة للشركة القائمة علي اعمال توسعة الطريق الدائري للبدء في تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير، حيث كلف المحافظ السيد رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة ومنع عودة اي باعة جائلين بالمنطقة وايجاد مكان حضاري بديل لهم ونقلهم اليه لمنع الظواهر العشوائية في الشوارع.

وفى اطار متابعة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإلتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات فقد تابع المحافظ الحملات المستمرة بحي شرق شبرا الخيمة حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة، حيث تم ضبط عدد ٨٠ شيشه وتم تحرير عدد 21 محضر كمامه وغلق ٣ مقاهي.

واستكمل المحافظ الحملة بمرافقة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحي حيث تم المرور علي المحلات والكافيتريات تمكنت الحملة من

إزالة عدد 18 فرش من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص،وضبط 48 كرسي من امام الكافيتريات تتسبب في اشغال الطريق وضبط 1 اسطوانة بوتجاز .

وعلى هذا النحو فقد قامت جميع الاجهزة التنفيذية لمجالس المدن والاحياء بحملات مكبرة مساء امس الجمعة أسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقاهى وبذلك يصبح اجمالى المخالفات يومى الخميس والجمعة ضبط حوالي 500 شيشة وتحرير 180 محضر

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافه بشوارع الحي، حيث وجه باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي طريق ترعة الاسماعيلية وتشجيره ، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والاجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وأكد الهجان ، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

ورافق المحافظ في الجولة الاستاذ مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.