محافظة القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية
تفقد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية صباح اليوم الأربعاء عدد 2 سيارة متنقلة، للعمل كمنافذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر إزدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة .
وأشار محافظ القليوبية أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم