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عاجل تعرف علي أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء

عاجل تعرف علي أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى ، بالبنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء،

وإليكم آخر الأسعار

حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
بنك مصر: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
بنك مصر ايران للتنمية: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
المصرف العربى الدولى: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
البنك
البنك العقارى المصرى العربى: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
بنك التجارى الدولى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطنى الأهلى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك التجارى وفا: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك الإمارات دبى الوطنى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك العربى الأفريقي الدولى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك المصرى الخليجى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك أبوظبى الأول: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك كريدى أجريكول: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك البركة: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
البنك المصرى لتنمية الصادرات: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك عودة: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك بلوم: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
البنك الأهلى المتحد: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع

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