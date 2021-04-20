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عاجل تعرف علي أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء
عاجل تعرف علي أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء
سجلت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى ، بالبنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء،
وإليكم آخر الأسعار
حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
بنك مصر: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
بنك مصر ايران للتنمية: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
المصرف العربى الدولى: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
البنك
البنك العقارى المصرى العربى: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
بنك التجارى الدولى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطنى الأهلى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.