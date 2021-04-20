عاجل تعرف علي أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء

عاجل تعرف علي أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى ، بالبنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء،

وإليكم آخر الأسعار

حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران للتنمية: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

المصرف العربى الدولى: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

البنك

البنك العقارى المصرى العربى: 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

بنك التجارى الدولى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطنى الأهلى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك التجارى وفا: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبى الوطنى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك العربى الأفريقي الدولى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك المصرى الخليجى: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك أبوظبى الأول: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك البركة: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

البنك المصرى لتنمية الصادرات: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك عودة: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بنك بلوم: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المتحد: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع